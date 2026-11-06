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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 6 November 2026 | 13.20 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 6 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak capricorn mungkin merasa terdorong untuk terhubung dengan batin. Kemungkinan besar, capricorn ingin menghabiskan waktu sendirian. Hal itu akan membantu keinginan capricorn untuk terhubung dengan jiwa. 

Terlepas dari keyakinan untuk bekerja keras, capricorn perlu mengambil keputusan. Bersantailah dan nikmati istirahat yang layak didapatkan saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 6 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn mungkin akan menjalin komunikasi yang rutin dengan seseorang yang disukai. Terkait karir, capricorn perlu mengubah gaya kerja menjadi lebih positif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Sementara itu, sadarilah bahwa diabetes memiliki implikasi jangka panjang yang dapat menimbulkan masalah lain. Terkait keuangan, beberapa investasi jangka panjang yang telah capricorn lakukan mungkin akan mulai memberikan keuntungan.

Cinta Capricorn

Capricorn mungkin akan menjalin komunikasi yang rutin dengan seseorang yang disukai. Capricorn bertanya-tanya kemana hubungan ini akan berkembang. 

Biarkan saja semuanya berjalan alami dan lihat kemana arahnya, karena belum ada indikasi bahwa capricorn harus menghentikannya sebelum dimulai. 

Karir Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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