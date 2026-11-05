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Penulis: Rabbany Wanadriani
Jumat, 6 November 2026 | 00.01 WIB

Dompet Makin Tebal, 3 Zodiak Ini Diprediksi Ketiban Rezeki Besar Pekan Depan

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Peruntungan finansial menjadi salah satu hal yang menarik untuk diketahui, terutama ketika memasuki pekan baru. Dalam astrologi, pergerakan planet dan karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan peluang mendapatkan keberuntungan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Ada kalanya usaha yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil positif. Kesempatan memperoleh pemasukan tambahan, mendapatkan bonus, hingga menemukan peluang bisnis baru pun dipercaya dapat menghampiri beberapa orang.

Meski kondisi keuangan tetap bergantung pada usaha, keputusan, dan kemampuan mengelola uang, ramalan zodiak kerap menjadi hiburan sekaligus bahan bacaan menarik untuk menyambut hari-hari mendatang.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat tiga zodiak yang diramalkan memiliki peluang finansial menjanjikan pada minggu depan. Mereka diprediksi berkesempatan menikmati hasil kerja keras hingga mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Taurus

Taurus diprediksi memasuki periode yang cukup menjanjikan dalam urusan keuangan. Kesabaran dan konsistensi yang selama ini menjadi karakter mereka dipercaya mulai memberikan hasil yang menggembirakan.

Ada kemungkinan Taurus mendapatkan pemasukan tambahan, seperti bonus pekerjaan atau kesempatan menghasilkan uang dari sumber lain. Bahkan, peluang investasi juga disebut berpotensi memberikan keuntungan apabila dikelola dengan pertimbangan matang.

Momen ini bisa menjadi kesempatan bagi Taurus untuk memperbaiki kondisi finansial dan menyusun rencana keuangan yang lebih baik.

Saran untuk Taurus adalah jangan terburu-buru melewatkan kesempatan yang datang. Tetap pertimbangkan setiap keputusan secara cermat agar peluang yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

2. Leo

Keberuntungan finansial juga diramalkan menghampiri Leo pada pekan mendatang. Zodiak berlambang singa ini disebut berpeluang mendapatkan hasil positif berkat keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan.

Kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya berpotensi mendapatkan apresiasi. Bentuknya bisa berupa pengakuan profesional, peningkatan pendapatan, maupun kesempatan baru yang memberikan keuntungan secara materi.

Kondisi tersebut dipercaya dapat meningkatkan rasa percaya diri Leo untuk mengembangkan kemampuan dan mengejar target yang lebih besar.

Saran untuk Leo adalah tetap mempertahankan semangat dan jangan mudah berpuas diri. Manfaatkan peluang yang muncul, tetapi pastikan setiap langkah tetap didasarkan pada perhitungan yang matang.

3. Scorpio

Scorpio diprediksi mendapatkan sejumlah kejutan menyenangkan berkaitan dengan kondisi keuangan. Kepekaan dan kemampuan mereka dalam membaca situasi dipercaya menjadi modal untuk menemukan kesempatan yang menguntungkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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