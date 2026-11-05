3 Zodiak yang di Bulan November Hartanya Bertambah Banyak, Akhir Tahun 2026 Duitnya Tidak Berseri

Zodiak yang diramalkan di bulan November 2026 hartanya bertambah banyak saat akhir tahun 2026 duitnya tidak berseri. (dok: pexels)
JawaPos.com - Memiliki banyak harta kekayaan tentu jadi satu kelegaan tersendiri bagi segelintir orang.
Dengan memiliki banyak barang kepunyaan, setidaknya orang-orang merasa dirinya aman secara finansial.
Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan ada segelintir orang yang bisa mendapatkan banyak rezeki nomplok.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan di bulan November 2026 hartanya bertambah banyak saat akhir tahun 2026 duitnya tidak berseri.
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1. Zodiak Scorpio
Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak scorpio dikatakan akan memiliki banyak peluang dalam waktu dekat ini.
Astrolog meyakini, kesempatan yang datang seperti membuka banyak pintu rezeki baru bagi merek.
Maka tidak heran kalau sejak November 2026 ini mereka mendapatkan banyak sekali uang dari banyak jalan.
Malahan, mereka bisa mendapatkan jauh lebih banyak bila mau berjalan atau mengusahakan di tempat-tempat baru yang selama ini belum pernah dicoba.
2. Zodiak Capricorn
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