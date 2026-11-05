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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 5 November 2026 | 13.09 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Kamis, 5 November 2026: Kendalikan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Keuangan Capricorn besok membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam mengendalikan keinginan berbelanja dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dengan kesenangan pribadi.

Setelah menjalani berbagai kesibukan dan tanggung jawab, kamu mungkin merasa pantas memberikan hadiah kepada diri sendiri dengan membeli sesuatu yang sudah lama diinginkan.

Namun, keinginan tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan agar tidak mengganggu anggaran yang telah disusun.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Kamis, 5 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya lebih berhati-hati sebelum mengeluarkan uang untuk barang atau layanan yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan.

Jangan sampai ketertarikan sesaat membuatmu mengabaikan kebutuhan utama yang harus dipenuhi.

Cobalah membedakan pengeluaran yang benar-benar penting dengan pembelian yang hanya didorong oleh keinginan sementara.

Kebiasaan membeli barang tanpa perencanaan mungkin terlihat tidak terlalu berpengaruh jika dilakukan sesekali.

Editor: Novia Tri Astuti
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