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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 5 November 2026 | 12.54 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Kamis, 5 November 2026: Ketertarikan Baru Bawa Warna Berbeda

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Kamis, 5 November 2026, berpeluang menghadirkan suasana yang lebih menarik melalui munculnya ketertarikan baru maupun kesempatan mempererat hubungan yang sudah terjalin.

Bagi Leo yang masih melajang, perhatian dari seseorang mungkin membuat perasaan menjadi lebih berwarna dan memunculkan keinginan untuk mengenal sosok tersebut lebih dekat.

Sementara itu, Leo yang telah memiliki pasangan perlu menjaga komunikasi agar hubungan tetap hangat, terutama ketika kesibukan dan perbedaan pendapat mulai menyita perhatian.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Kamis, 5 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang belum memiliki pasangan, hari ini bisa menjadi kesempatan untuk membuka diri terhadap kemungkinan hadirnya seseorang yang menarik perhatian.

Kamu mungkin mulai menyadari keberadaan seseorang yang memiliki kepribadian unik atau menunjukkan kepedulian melalui tindakan sederhana.

Cara orang tersebut berbicara, memberikan perhatian, atau memperlakukan orang lain bisa menimbulkan rasa penasaran yang membuatmu ingin mengenalnya lebih jauh.

Meski demikian, Leo sebaiknya tidak langsung menganggap ketertarikan awal sebagai tanda bahwa hubungan serius akan segera terwujud.

Editor: Novia Tri Astuti
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