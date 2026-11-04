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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Kamis, 5 November 2026 | 05.04 WIB

Keuangan Berpotensi Membaik, 5 Weton Ini Disebut Bakal Menikmati Masa Penuh Berkah

seseorang yang finansialnya berangsur membaik./Freepik/freepik - Image

seseorang yang finansialnya berangsur membaik./Freepik/freepik

JawaPos.com – Penghujung tahun sering menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi perjalanan hidup, termasuk kondisi keuangan dan pencapaian selama beberapa bulan terakhir.

Tidak sedikit orang yang harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya merasakan kehidupan finansial yang lebih stabil. Mulai dari menghadapi pengeluaran tidak terduga, mempertahankan pekerjaan, hingga berusaha mengembangkan bisnis agar menghasilkan keuntungan.

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang dalam mencari rezeki.

Menariknya, terdapat beberapa kombinasi weton yang dipercaya mempunyai peluang keberuntungan lebih baik menjelang pergantian tahun. Peruntungan tersebut digambarkan melalui terbukanya kesempatan kerja, berkembangnya usaha, hingga datangnya pemasukan dari arah yang tidak disangka.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang menurut kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki gambaran peruntungan finansial cukup menjanjikan di penghujung tahun.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Senin Pahing

Senin Pahing dikenal memiliki karakter pekerja keras, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Menurut gambaran Primbon Jawa, pemilik weton ini dipercaya mempunyai peluang untuk merasakan perubahan positif dalam urusan keuangan menjelang akhir tahun.

Kesempatan tersebut bisa hadir melalui berbagai jalan, seperti memperoleh pekerjaan yang lebih menjanjikan, mendapatkan tambahan penghasilan, atau menemukan peluang usaha baru.

Selain itu, kemampuan mereka dalam menjaga kepercayaan orang lain juga dianggap dapat membantu memperluas jaringan pertemanan maupun profesional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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