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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 4 November 2026 | 21.33 WIB

Panduan Shio Besok Kamis 5 November 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perubahan yang terjadi dalam hidup mengharuskan shio Tikus untuk sedikit lebih fleksibel.

Di sisi lain, rencana yang tidak biasa dapat menjadi ide terbaik shio Ayam.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 5 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Perubahan yang terjadi dalam hidup mengharuskan Anda untuk sedikit lebih fleksibel.

Alih-alih menarik diri dan mengisolasi diri dari dunia, mintalah bantuan dari keluarga dan teman.

Seseorang mungkin tahu persis bagaimana cara mendukung Anda saat ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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