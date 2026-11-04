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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 19.32 WIB

Ramalan Shio Anjing untuk Besok Kamis 5 November 2026: Keberuntungan Mencapai 71 Persen

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Ilustrasi Shio Anjing (magnific)

JawaPos.com - Pemilik Shio Anjing diprediksi memiliki kesempatan untuk memperoleh berbagai hal positif, mulai dari informasi berharga, masukan baru, hingga tambahan pemasukan.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mengumpulkan sumber daya dan mengevaluasi pencapaian yang telah diraih.

Sifat jujur dan setia yang menjadi karakter kuat Shio Anjing dapat membantu Anda mengenali peluang sekaligus membangun kepercayaan dengan orang lain.

Jangan mengabaikan hal-hal kecil karena masukan sederhana maupun pembayaran yang baru diterima bisa menjadi awal perkembangan yang lebih besar.

Angka keberuntungan 2 menjadi pengingat agar Anda lebih teliti dalam memeriksa setiap keputusan.

Sementara itu, warna merah dipercaya membawa energi positif dan meningkatkan kepercayaan diri. Arah timur juga menjadi simbol keterbukaan terhadap perspektif serta kesempatan baru.

Tingkat keberuntungan Shio Anjing diprediksi mencapai 71 persen, sedangkan harmoni berada di angka 54 persen.

Kondisi ini mendukung upaya mengumpulkan dan mengelola berbagai sumber daya secara bijaksana. Namun, hindari pemborosan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Inilah ramalan Shio Anjing pada Kamis 5 November 2026 dalam berbagai aspek hidup seperti dilansir dari The Astro Scope.

Cinta dan Hubungan

Dalam urusan asmara, Shio Anjing perlu lebih memperhatikan hal-hal sederhana yang dilakukan pasangan.

Hubungan yang harmonis tidak selalu dibangun melalui tindakan besar, tetapi juga melalui perhatian, komunikasi, dan rasa saling menghargai.

Bagi yang sudah memiliki pasangan, cobalah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita maupun pendapat satu sama lain.

Ucapan terima kasih dan apresiasi sederhana dapat memperkuat kedekatan emosional serta menciptakan suasana yang lebih nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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