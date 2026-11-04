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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 15.24 WIB

Ramalan Shio Tikus untuk Besok Kamis 5 November 2026: Saatnya Menuntaskan Pekerjaan

Ilustrasi Shio Tikus (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Tikus (magnific)

JawaPos.com - Shio Tikus diprediksi akan memperoleh hasil memuaskan apabila mampu menuntaskan berbagai pekerjaan yang telah dimulai.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan draf, merampungkan proyek, hingga memenuhi janji yang sebelumnya telah dibuat.

Sebaliknya, pekerjaan yang dilakukan setengah hati atau keputusan untuk kembali membahas persoalan lama sebaiknya dihindari karena dapat menghambat kemajuan.

Sejumlah agenda penting, seperti pernikahan maupun peluncuran produk, diperkirakan berjalan sesuai waktu yang direncanakan.

Bagi Shio Tikus yang tengah mempersiapkan acara, memperhatikan detail dan kelengkapan upacara menjadi langkah penting.

Penggunaan warna emas serta angka keberuntungan 1 dipercaya dapat membantu menjaga fokus. Sementara itu, arah timur laut menjadi simbol kejelasan dalam mengambil keputusan.

Kebijaksanaan dan kemampuan menyelesaikan persoalan akan menjadi modal utama Shio Tikus.

Meski tantangan yang dihadapi tidak selalu berat, menjaga keseimbangan dan keharmonisan tetap diperlukan agar setiap urusan dapat berakhir dengan hasil yang baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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