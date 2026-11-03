Nasib Berubah Drastis! 5 Weton Ini Konon Bakal Menemukan Jalan Menuju Kekayaan

JawaPos.com - Kehidupan manusia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada orang yang sejak awal sudah menikmati kenyamanan ekonomi, tetapi ada pula yang harus berjuang melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya merasakan kehidupan yang lebih baik.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan nasib seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Beberapa weton dipercaya memiliki perjalanan hidup yang penuh tantangan pada masa muda, tetapi berpeluang mengalami perubahan kondisi ekonomi ketika memasuki usia yang lebih matang.

Masa-masa sulit tersebut digambarkan sebagai bagian dari perjalanan panjang sebelum seseorang menemukan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Ketekunan, kesabaran, serta kemampuan membaca peluang menjadi gambaran karakter yang diyakini dapat mengantarkan mereka menuju kesuksesan.

Bahkan, dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, terdapat weton yang dipercaya mempunyai peruntungan rezeki cukup istimewa. Mereka digambarkan berpeluang mengalami peningkatan ekonomi secara signifikan setelah bertahun-tahun menghadapi keterbatasan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, ada lima weton yang dipercaya mempunyai peluang perubahan nasib dan peningkatan rezeki setelah melewati masa kehidupan yang penuh perjuangan. Berikut ulasannya.

1. Minggu Wage – Dipercaya Bangkit Setelah Melewati Banyak Kesulitan Orang yang lahir pada Minggu Wage dipercaya memiliki perjalanan kehidupan yang tidak selalu mudah. Sejak usia muda, mereka digambarkan harus berhadapan dengan keterbatasan ekonomi dan berbagai tuntutan hidup yang membuatnya terbiasa bekerja keras.

Pengalaman tersebut dipercaya membentuk pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah, serta mampu mempertimbangkan berbagai keputusan dengan matang.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, Minggu Wage juga dikaitkan dengan kekuatan batin dan intuisi yang cukup baik. Kedua hal tersebut dipercaya menjadi bekal ketika mereka menghadapi kesempatan besar dalam kehidupan.

Ketika peluang yang tepat datang, pemilik weton ini diyakini mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki kondisi finansial. Tidak menutup kemungkinan, perjalanan dari kehidupan sederhana menuju kemapanan ekonomi dapat berlangsung cukup pesat.