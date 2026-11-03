4 Bulan Kelahiran yang Mulai Memasuki Babak Pemulihan di November 2026, Mulai Belajar Melepaskan

Ilustrasi, seseorang yang memasuki babak pemulihan. Magnific/ serhii_bobyk.

JawaPos.com - Ketika bulan kelahiran lain mengejar kesuksesan, kejayaan, atau terfokus pada hal-hal duniawi, empat bulan kelahiran ini justru memasuki babak pemulihan.



Mereka tidak disibukkan dengan perkara duniawi lagi, melainkan belajar bagaimana melepaskan, berduka, terbuka, atau baik kepada diri sendiri.



Mungkin karena beban fisik dan emosional yang mereka tanggung sudah begitu besar melampaui batas kemampuannya.



Dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Selasa (3/11), berikut ini empat bulan kelahiran yang memasuki babak pemulihan pada November 2026.



1. Agustus



November 2026, orang yang lahir Agustus berada dalam babak pemulihan dimana membutuhkan sistem pendukung.



Ada banyak hal yang belum sempat Anda sampaikan, baik kepada teman-teman terdekat ataupun anggota keluarga.



Anda membutuhkan sesuatu yang lebih dalam dan bermakna, bukan sekadar obrolan ringan semata untuk melalui masa-masa sulit.



Tapi, semuanya sibuk sampai-sampai Anda merasa kesulitan mencari cara bagaimana membahas pergumulan pribadi yang sedang Anda alami ini.



Padahal, ketika orang lain membutuhkan bantuan, Anda tidak pernah berpikir dua kali untuk mendengarkan ataupun menghibur mereka.



Jadi, anggaplah itu sebagai sesuatu yang bersifat timbal balik, sesuatu yang juga boleh Anda harapkan dari mereka.



2. September



Memasuki November 2026, Anda mulai memasuki babak pemulihan yang berkaitan dengan melepaskan.



Melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat, pola pikir yang sebenarnya bukan berasal dari diri Anda sendiri, suara-suara di dalam kepala yang menjatuhkan Anda, serta rasa bersalah yang bukan milik Anda.



Anda telah memikul beban dalam waktu lama sehingga terasa berat untuk melepaskannya begitu saja.



Anda khawatir diantara hal-hal yang ingin dibuang itu terdapat sesuatu yang berharga atau bahkan beban itu sendiri sudah menyatu dengan Anda setelah sekian lama.



Beban yang terlalu banyak ini juga membuat Anda menimbun begitu banyak rasa sakit, rasa malu, dan luka hingga Anda cemas membersihkan semuanya tidak akan cukup untuk menyelamatkan diri Anda.



3. Oktober



Babak pemulihan bagi mereka yang lahir Oktober adalah tentang berduka.



Anda yang memiliki semangat optimis dan dorongan kuat untuk mengatasi berbagai tantangan, namun terkadang sikap positif tersebut hanyalah topeng yang Anda kenakan untuk menghindari perasaan yang sebenarnya.



Anda enggan mengasihani diri sendiri dan tidak mengizinkan diri untuk larut dalam emosi, merasa kasihan pada diri sendiri, menyesali pilihan yang telah dibuat, atau meratapi hal-hal yang berada di luar kendali Anda.



Satu-satunya cara untuk melewati masa duka ini adalah dengan mengakui dan merasakannya.



Pelajarilah hikmah yang ingin diajarkan oleh proses ini, dan ikutilah jalan yang ditunjukkannya menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih baik.



Inilah cara Anda belajar, tumbuh, dan menentukan sosok seperti apa yang ingin Anda wujudkan.



Sesuatu yang bisa langsung berhasil pada percobaan pertama biasanya bukanlah hal yang pada akhirnya akan membuat Anda merasa bangga.



4. November



Saatnya Anda belajar untuk bersikap baik pada diri sendiri di bulan November 2026 ini.



Semua orang tahu bahwa Anda memiliki standar yang tinggi, namun tidak ada yang tahu betapa besarnya tekanan yang Anda berikan pada diri sendiri.



Jauh lebih berat daripada tekanan yang Anda berikan kepada orang lain.



Anda bisa merasa cemas selama berhari-hari hanya karena kesalahan kecil, bahkan jika kesalahan itu tidak disadari oleh siapa pun selain Anda.



Anda terus memikirkan kesalahan dan rasa bersalah, serta cenderung melontarkan kata-kata keras kepada diri sendiri sebelum sempat mengapresiasi segala kebaikan yang telah Anda hadirkan ke dunia.



Anda perlu memberi diri sendiri izin untuk belajar dan berkembang secara bertahap, tanpa harus selalu menuntut kesempurnaan dalam segala hal.



Anda hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan, sia-sia saja jika Anda mencoba menjadi sosok yang lain.



Akuilah kekuatan yang Anda miliki, sama seperti Anda sering menyoroti kekurangan diri sendiri.



Fokuslah mengembangkan hal-hal yang memang sudah menjadi keahlian Anda, alih-alih terus mencemaskan aspek-aspek yang paling sulit bagi Anda.***