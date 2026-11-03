Jangan Sembarangan Bicara! 7 Weton Ini Disebut Punya Ucapan Bertuah Menurut Kepercayaan Jawa

Ilustrasi Weton Lidah Sakti dengan ucapan yang selalu jadi kenyataan (freepik)
JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, terdapat kepercayaan bahwa perkataan seseorang bukan sekadar rangkaian kata, melainkan juga dapat mengandung doa, harapan, dan pesan yang memiliki makna mendalam.
Salah satu kepercayaan yang masih menarik perhatian masyarakat adalah mengenai weton dengan ucapan bertuah. Beberapa orang meyakini bahwa individu yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran tertentu mempunyai kekuatan batin sehingga perkataan mereka kerap dikaitkan dengan kejadian yang berlangsung dalam kehidupan.
Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tidak banyak berbicara, memiliki pembawaan berwibawa, serta berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu.
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Dalam tradisi Primbon Jawa, kemampuan tersebut sering dihubungkan dengan kekuatan doa dan ketajaman intuisi. Bahkan, nasihat maupun peringatan yang mereka sampaikan dipercaya memiliki makna khusus bagi orang-orang di sekitarnya.
Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai keistimewaan dalam hal ucapan dan doa menurut kepercayaan Primbon Jawa.
Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.
Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dalam tradisi masyarakat Jawa.
Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter tenang, cenderung tertutup, tetapi mampu menunjukkan wibawa yang membuat orang lain menghormatinya.
Mereka juga dikenal tidak suka mengeluarkan perkataan secara sembarangan. Ketika memberikan nasihat atau menyampaikan pendapat, setiap kalimat biasanya dipikirkan terlebih dahulu.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ucapan Jumat Kliwon dianggap memiliki makna mendalam, terutama ketika disampaikan dalam bentuk doa maupun peringatan.
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