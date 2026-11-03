Hoki di Atas Rata-rata! 3 Shio Ini Dipercaya Selalu Didekati Peluang Emas Menurut Feng Shui

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda, terutama dalam urusan keberuntungan dan pencapaian finansial. Ada yang harus melewati berbagai rintangan sebelum menikmati kesuksesan, tetapi ada pula yang dipercaya selalu menemukan kesempatan baik dalam kehidupannya.
Dalam filosofi Feng Shui Tiongkok, keseimbangan energi alam dipercaya memiliki kaitan dengan perjalanan hidup, kemakmuran, dan keberuntungan seseorang. Beberapa shio bahkan dianggap mempunyai karakter istimewa yang membuatnya lebih mudah menarik peluang positif.
Keberuntungan tersebut digambarkan melalui berbagai hal, mulai dari perkembangan karier, kemajuan bisnis, hingga datangnya rezeki dari sumber yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.
Dikutip dari laman Naura Kom, terdapat tiga shio yang dipercaya memiliki energi keberuntungan kuat dan berpotensi membawa kemakmuran dalam kehidupan menurut kepercayaan Feng Shui.
Berikut daftar ketiga shio tersebut.
Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, kebijaksanaan, dan kejayaan. Tidak mengherankan apabila pemilik shio ini sering dikaitkan dengan karakter pemimpin yang mempunyai ambisi besar.
Mereka dipercaya mempunyai keyakinan kuat ketika menentukan arah kehidupan. Sikap berani mengambil keputusan dan kemampuan menghadapi tantangan menjadi karakter yang sering dilekatkan pada shio Naga.
Menurut kepercayaan Feng Shui, Naga dengan elemen tanah maupun logam dianggap mempunyai potensi keberuntungan yang menonjol, khususnya dalam urusan pekerjaan dan keuangan.
Peluang untuk menduduki posisi penting, membangun perusahaan, hingga mengembangkan bisnis besar dipercaya terbuka bagi mereka yang mampu memanfaatkan kemampuan dan kesempatan dengan baik.
Selain urusan materi, shio Naga juga dikenal mempunyai aura kepemimpinan yang kuat. Kehadirannya dipercaya mampu memberikan pengaruh positif bagi keluarga dan lingkungan sekitar.
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Jawa Pos
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