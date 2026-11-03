Rezeki Mengalir hingga Hari Tua! 5 Weton Ini Diramal Memiliki Kekayaan Berlimpah Menurut Primbon Jaw

ilustrasi weton yang kaya raya di usia tua. (Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Sebagian orang mampu menikmati kesuksesan sejak usia muda, sementara lainnya harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya merasakan kehidupan yang lebih mapan.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan rezeki, hingga keberuntungan seseorang. Berdasarkan Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki peluang mencapai kemakmuran ketika memasuki usia dewasa hingga masa tua.
Menariknya, keberhasilan tersebut bukan hanya digambarkan melalui banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga penghormatan dari lingkungan sekitar berkat sikap bijaksana, pengalaman, dan kemurahan hati.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki peruntungan baik dan berpotensi menikmati kehidupan berkecukupan saat memasuki usia senja menurut Primbon Jawa.
Berikut lima weton yang dimaksud.
Pemilik weton Senin Legi dipercaya mempunyai karakter tangguh, berani menghadapi tantangan, dan pandai mempertimbangkan berbagai peluang.
Perjalanan hidup mereka tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kesulitan yang dialami sejak usia muda justru diyakini menjadi pengalaman berharga untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, keberuntungan Senin Legi cenderung berkembang seiring bertambahnya usia. Kemampuan mengelola keuangan dan ketepatan dalam mengambil keputusan menjadi gambaran perjalanan mereka menuju kemapanan.
Tidak sedikit gambaran keberhasilan weton ini dikaitkan dengan kepemilikan usaha, properti, maupun aset produktif yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Selain dikenal karena kekayaan, Senin Legi juga digambarkan sebagai sosok yang dihormati karena mampu memanfaatkan hasil kerja kerasnya untuk membantu orang lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022