Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 5 Weton Ini Disebut Bakal Ketiban Rezeki Nomplok

Ilustrasi weton yang akan dilabrak rezeki besar-besaran dan jadi orang kaya menurut primbon jawa (Freepik)
JawaPos.com – Keberuntungan dan rezeki merupakan bagian kehidupan yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Setiap orang tentu berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik, memiliki kondisi finansial stabil, serta memperoleh berbagai kesempatan untuk meraih kesuksesan.
Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini telah lama dikenal melalui tradisi Primbon Jawa.
Sebagian masyarakat percaya bahwa kombinasi weton tertentu mempunyai karakter istimewa yang berkaitan dengan kelancaran rezeki. Pemilik weton tersebut diyakini memiliki peluang untuk mencapai kehidupan lebih mapan berkat sifat pekerja keras, ketekunan, dan kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain.
Bahkan, ada sejumlah weton yang dipercaya akan mengalami perubahan nasib setelah melewati berbagai tantangan kehidupan. Rezeki yang sebelumnya terasa sulit diperoleh diramalkan mulai berdatangan melalui pekerjaan, usaha, maupun kesempatan yang tidak terduga.
Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang dipercaya bakal mendapatkan limpahan rezeki dan berpeluang mencapai kehidupan berkecukupan menurut Primbon Jawa. Berikut ulasannya.
Kamis Pahing menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
Orang yang lahir pada weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, dewasa, serta mampu mempertimbangkan keputusan secara matang sebelum bertindak.
Sifat tersebut membuat mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan, baik dalam pekerjaan maupun ketika menjalankan sebuah usaha.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, Kamis Pahing mempunyai potensi keberuntungan yang cukup besar dalam urusan rezeki. Kegigihan dan kemampuannya mengatur langkah dipercaya menjadi faktor yang membuka berbagai kesempatan menuju kemakmuran.
Perjalanan hidup mereka mungkin tidak selalu berjalan mulus. Namun, usaha yang dilakukan secara konsisten diyakini akan memberikan hasil yang semakin baik seiring bertambahnya usia.
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Jawa Pos
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