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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 3 November 2026 | 18.37 WIB

Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diramal Segera Panen Keberuntungan

seseorang yang borong kekayaan./Freepik/SkelDry - Image

seseorang yang borong kekayaan./Freepik/SkelDry

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang berkecukupan dengan kondisi finansial yang semakin membaik. Berbagai kesempatan, kerja keras, dan keberuntungan sering kali menjadi bagian dari perjalanan seseorang dalam meraih kesuksesan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan energi tersendiri yang dapat menggambarkan perjalanan hidup, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, hingga keuangan.

Memasuki fase yang dianggap membawa perubahan positif, beberapa shio disebut-sebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh keberuntungan finansial. Kesempatan yang sebelumnya belum terwujud diprediksi mulai menunjukkan perkembangan dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih makmur.

Peluang tersebut bisa digambarkan melalui perkembangan bisnis, keuntungan investasi, tawaran pekerjaan, hingga datangnya sumber penghasilan baru yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya sedang berada dalam fase menjanjikan untuk menjemput kekayaan dan meningkatkan taraf kehidupan. Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus – Kecerdikan Membuka Jalan Menuju Kekayaan

Shio Tikus dikenal mempunyai kemampuan berpikir strategis dan kecermatan dalam membaca keadaan. Mereka sering kali mampu melihat kesempatan yang tidak disadari orang lain.

Karakter tersebut membuat pemilik shio Tikus dipercaya mempunyai potensi besar dalam mengembangkan usaha maupun meningkatkan penghasilan.

Dalam periode mendatang, peluang yang sebelumnya sempat tertunda diramalkan kembali terbuka. Kesempatan tersebut bisa berupa kerja sama bisnis, proyek baru, ataupun tawaran pekerjaan yang memberikan keuntungan menjanjikan.

Kemampuan mereka dalam mempertimbangkan berbagai kemungkinan juga menjadi modal penting untuk mengembangkan kondisi finansial.

Bahkan, peluang kecil yang awalnya terlihat sederhana bisa berkembang menjadi sumber pendapatan yang lebih besar apabila dikelola dengan tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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