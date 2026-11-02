5 Bulan Kelahiran Ini Ditakdirkan dengan Garis Kekayaan Miliarder Dunia, Ada Bulan Kelahiranmu?

JawaPos.com — Kekayaan dan kesuksesan finansial sering dikaitkan dengan kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, serta strategi mengelola uang.

Namun, sebuah analisis mengenai bulan kelahiran para miliarder dunia menemukan pola menarik yang menghubungkan tanggal lahir dengan karakteristik yang dianggap mendukung keberhasilan finansial.

Analisis tersebut menggunakan daftar 300 miliarder terkaya dunia versi Forbes untuk melihat bulan kelahiran yang paling banyak muncul di antara orang-orang dengan kekayaan luar biasa. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bulan kelahiran memiliki jumlah perwakilan lebih besar dibandingkan bulan lainnya.

Bulan kelahiran tertentu tercatat sebagai tiga bulan kelahiran yang paling dominan dalam analisis tersebut. Deretan pemilik bulan kelahiran ini dianggap memiliki karakteristik pendukung kesuksesan finansial, terutama kedisiplinan, kemampuan mengelola keuangan, dan perencanaan jangka panjang.

Dilansir dari Collective World, Senin (2/11/2026), kelima bulan kelahiran di bawah ini dikaitkan dengan karakter dan kebiasaan yang dinilai dapat membantu seseorang membangun kekayaan. Berikut daftarnya:

1. Oktober

Orang yang lahir pada Oktober menempati posisi pertama dengan persentase 12 persen dari miliarder dalam daftar yang dianalisis. Mereka digambarkan memiliki pesona, kemampuan bersosialisasi, tekad kuat, serta pendekatan realistis dalam mencapai tujuan.

Kecintaan terhadap hal-hal berkualitas dan kepekaan terhadap estetika terkadang membuat mereka lebih mudah tergoda untuk berbelanja. Namun, kemampuan mengelola keuangan dengan baik dinilai menjadi salah satu karakteristik yang mendukung kestabilan finansial mereka.

2. Maret