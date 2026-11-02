Ramalan Zodiak Capricorn Minggu 2 - 8 November 2026: Keuangan, Keberuntungan, Kesehatan dan Cinta

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu ini 2 - 8 November 2026./Magnific/ pikisuperstar
JawaPos.com – Ramalan Zodiak Capricorn untuk Minggu ini, 2 sampai 8 November 2026, membawa banyak kabar menarik bagimu.
Pekan perayaan Diwali akan mewarnai hari-harimu dengan suasana ramai, penuh kehangatan, dan sarat peluang baru bagimu.
Hubungan dengan orang lain menjadi kunci utama yang menentukan banyak hal dalam beberapa hari ke depan.
Lewat uraian ini, kamu bisa mengetahui gambaran tentang urusan uang, kesehatan, keberuntungan, dan percintaan secara menyeluruh.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Capricorn Minggu Ini 2 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, keberuntungan dan cinta.
1. Keuangan
Peluang rezeki pekan ini datang lewat pertemanan, jaringan kerja, dan kerja sama dengan banyak orang sekitar.
Meski begitu, kamu perlu berhati-hati dan jangan terburu-buru mengambil keputusan soal uang yang melibatkan pihak lain.
Jumat bertepatan dengan Dhanteras, hari yang baik untuk memperkuat tabungan dan membeli emas dengan pertimbangan matang.
Kelola keuangan bersama dengan cermat, mulai dari pajak, pinjaman, hingga berbagai kewajiban pembayaran lainnya setiap bulan.
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Jawa Pos
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