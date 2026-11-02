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Penulis: Muhammad Rais Raya
Selasa, 3 November 2026 | 04.09 WIB

3 Zodiak yang Harapannya Terkabul di November 2026, Mimpi Jadi Orang Kaya Kini Jadi Kenyataan

Zodiak yang diramalkan harapannya akan terkabul di bulan November 2026 saat mimpi jadi orang kaya jadi kenyataan. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan harapannya akan terkabul di bulan November 2026 saat mimpi jadi orang kaya jadi kenyataan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Bulan November dalam pandangan astrolog menyimpan banyak kejutan positif bagi segelintir orang.

Jelang pergantian tahun, keberuntungan diyakini akan datang menghampiri orang yang hoki lalu membuat banyak perubahan.

Salah satu hal yang mungkin bisa diterima di antaranya keinginan yang bisa terwujud menjadi kenyataan. 

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan harapannya akan terkabul di bulan November 2026 saat mimpi jadi orang kaya jadi kenyataan. 

1. Zodiak Taurus

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak taurus diramalkan akan jadi salah satu dari sedikit orang yang keinginannya bakal terkabul dalam waktu dekat ini.

Di bulan November 2026, astrolog meyakini keberuntungan akan banyak berpihak pada mereka sehingga banyak kemudahan yang didapatkan.

Apa yang sedang diusahakan atau diperjuangkan belakangan ini dikatakan akan punya peluang besar untuk tercapai.

Maka tidak heran bila mimpi yang dipunya pun bisa terwujud karena selalu ditelateni dan ditekuni. 

2. Zodiak Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
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