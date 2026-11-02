Ramalan Zodiak Leo Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Keberuntungan, Kesehatan dan Cinta

Ramalan Zodiak Leo Minggu ini 2 - 8 November 2026./Magnific/ pikisuperstar
JawaPos.com – Ramalan zodiak Leo untuk minggu ini menghadirkan banyak gambaran menarik seputar keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan asmara.
Periode 2 sampai 8 November 2026 bertepatan dengan suasana menjelang perayaan Diwali yang penuh kehangatan keluarga.
Karena itu, urusan rumah, keluarga, dan pengeluaran perayaan akan menjadi perhatian utama bagi pemilik zodiak ini.
Dengan memahami gambaran ramalan ini, kamu bisa mengatur langkah lebih tenang dan terarah sepanjang pekan berjalan.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Leo Minggu Ini 2 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, keberuntungan dan cinta.
1. Keuangan
Pengeluaran untuk perbaikan rumah, properti, atau kendaraan kemungkinan besar muncul sebelum perayaan Diwali tiba pekan ini.
Hari Jumat cocok untuk membeli barang penting bagi rumah tangga, asalkan nilainya tetap sesuai dengan anggaranmu.
Berhati-hatilah dengan semua urusan pinjaman, pajak, dan keuangan bersama karena kondisi sedang menuntut kewaspadaan ekstra darimu.
Periksa setiap dokumen keuangan secara teliti karena detail kecil mungkin terlewat atau mengandung kesalahan yang merugikan.
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Jawa Pos
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