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Penulis: Muhammad Rais Raya
Selasa, 3 November 2026 | 03.37 WIB

3 Zodiak yang Diramalkan akan Bernasib Bagus di November 2026, Ada yang Terima Banyak Duit

Zodiak yang diramalkan di bulan November 2026 rezekinya meningkat saat duit datang terus sampai ekonomi membaik. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan di bulan November 2026 rezekinya meningkat saat duit datang terus sampai ekonomi membaik. (dok: magnific)

JawaPos.com - Memiliki nasib baik dalam hidup tentu jadi salah satu harapan bagi sebagian besar orang.

Menjalani hidup ketika banyak hal seperti sedang berada di pihak sendiri tentu jadi suatu kenikmatan yang tiada taranya.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri dimungkinkan ada segelintir orang yang bisa merasakan keberuntungan yang berpihak.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan bernasib baik di November 2026 ketika keberkahan datang dalam bentuk.

1. Zodiak Aries

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aries dikatakan akan punya keberuntungan yang baik di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, mereka yang berzodiak satu ini akan merasakan kemudahan dalam memperoleh rezeki.

Dari jalan mana pun, apa yang mereka usahakan akan menarik datangnya pundi-pundi rupiah dalam jumlah besar.

Hoki diyakini mengalirkan banyak rezeki dari jalan-jalan jarang dilirik sehingga bisa dinikmati bagi mereka yang mau mengusahakan.

2. Zodiak Cancer

Editor: Hanny Suwindari
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