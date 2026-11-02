Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 2 November 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kesibukan pekerjaan dan berbagai urusan pribadi dapat membuat Libra kesulitan menyediakan waktu yang cukup untuk menjaga kesehatan pada Senin, 2 November 2026.

Keinginan untuk memastikan semua hal berjalan dengan baik mungkin membuatmu terus memikirkan tanggung jawab, bahkan ketika tubuh sebenarnya sudah membutuhkan istirahat.

Karena itu, penting bagi Libra untuk mulai menyeimbangkan aktivitas harian dengan kebutuhan fisik dan emosional agar tidak terus-menerus merasa kelelahan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Senin, 2 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra perlu memahami bahwa menjaga kesehatan tidak kalah penting dibandingkan menyelesaikan pekerjaan maupun memenuhi kebutuhan orang lain.

Kebiasaan berusaha mengurus banyak hal sekaligus terkadang membuatmu lupa memperhatikan kondisi diri sendiri.

Jika jadwal harian terasa semakin padat, cobalah memilah kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya.