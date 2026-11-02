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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 3 November 2026 | 01.17 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 2 November 2026: Atasi Lelah dengan Istirahat Teratur

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Beban pekerjaan yang menumpuk dapat membuat Virgo lebih mudah merasa lelah, baik secara fisik maupun mental pada Senin, 2 November 2026.

Kebiasaan mengutamakan tanggung jawab dan memastikan semua pekerjaan selesai dengan baik terkadang membuatmu lupa memberikan waktu istirahat bagi tubuh.

Padahal, menjaga kesehatan sama pentingnya dengan memenuhi berbagai tuntutan pekerjaan agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Senin, 2 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya mulai memperhatikan kondisi tubuh, terutama jika belakangan ini rutinitas terasa semakin padat.

Keinginan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai target mungkin membuatmu terus beraktivitas meskipun energi sudah mulai berkurang.

Jika kebiasaan tersebut dibiarkan, tubuh berisiko mengalami kelelahan karena tidak memperoleh waktu pemulihan yang memadai.

Karena itu, cobalah membagi kegiatan harian menjadi beberapa bagian dan sisihkan waktu untuk beristirahat di sela-sela pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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