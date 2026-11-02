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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 3 November 2026 | 00.13 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Senin, 2 November 2026: Kelola Uang dengan Sabar dan Cermat

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Capricorn pada Senin, 2 November 2026, diperkirakan cukup menjanjikan meskipun beberapa urusan mungkin belum berjalan sesuai harapan.

Keterlambatan transaksi, pembayaran, atau pencairan dana bisa menjadi hal yang sedikit mengganggu, terutama jika kamu sudah memiliki rencana untuk menggunakan uang tersebut.

Situasi ini menuntut Capricorn agar lebih sabar dan tidak terburu-buru mengambil keputusan yang berpotensi memengaruhi kestabilan finansial.

Dengan perhitungan yang matang, kamu tetap bisa mengatur kebutuhan meskipun sejumlah pemasukan belum diterima sesuai perkiraan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Senin, 2 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pada hari ini, Capricorn mungkin perlu menghadapi beberapa urusan keuangan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan.

Jika sedang menunggu pembayaran, pencairan dana, atau hasil transaksi tertentu, keterlambatan tersebut bisa membuat rencana yang sudah disusun sedikit berubah.

Meski demikian, jangan langsung mengambil langkah secara emosional hanya karena ingin persoalan tersebut segera selesai.

Editor: Novia Tri Astuti
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