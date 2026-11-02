Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 2 November 2026: Perasaan Membutuhkan Kejelasan dan Kesabaran

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Senin, 2 November 2026, mungkin diwarnai situasi yang membuat perasaan menjadi lebih rumit.
Kamu bisa saja mulai menyadari adanya ketertarikan terhadap seseorang yang selama ini dekat sebagai teman.
Perubahan perasaan tersebut mungkin menimbulkan kebingungan, terutama ketika kamu belum mengetahui apakah orang yang disukai memiliki ketertarikan serupa.
Di tengah situasi seperti ini, Capricorn perlu memahami perasaannya sendiri sebelum menentukan langkah agar hubungan yang sudah terjalin tidak berubah menjadi canggung.
Bagi Capricorn yang masih lajang, kedekatan dengan seseorang di lingkungan pertemanan berpotensi menghadirkan pengalaman emosional yang berbeda.
Interaksi yang sebelumnya terasa biasa saja mungkin perlahan membuatmu semakin memperhatikan sikap, perhatian, dan cara orang tersebut berkomunikasi.
Kamu mungkin mulai bertanya-tanya apakah hubungan pertemanan itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius.
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