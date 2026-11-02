Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 2 November 2026 | 21.42 WIB

Ramalan Shio Babi Besok Selasa 3 November 2026: Rencanakan Keuangan, Hindari Keputusan Berisiko

Gambar utama - Image
Ilustrasi Shio Babi (magnific/tartila)

JawaPos.com - Shio Babi memasuki periode yang mendukung perencanaan matang dan pengambilan keputusan secara terukur.

Sifat murah hati membuat Anda mudah tergerak untuk membantu orang lain, tetapi jangan sampai mengabaikan kepentingan pribadi.

Angka keberuntungan tiga menjadi simbol pentingnya membagi pekerjaan ke dalam tahapan kecil agar lebih mudah diselesaikan.

Warna kuning dipercaya membawa energi optimistis, sedangkan tingkat harmoni yang tinggi mendukung hubungan dengan orang sekitar.

Kebijaksanaan berada di angka 60 persen dan keberanian mencapai 77 persen. Meski demikian, tingkat keberuntungan hanya 31 persen sehingga Anda disarankan menghindari langkah yang terlalu berisiko.

Yuk baca ramalan lengkap dari Shio Babi seperti dilansir dari laman The Astro Scope.

Cinta dan Hubungan

Sisi penyayang Shio Babi dapat menciptakan suasana hangat dalam hubungan. Perhatian sederhana, seperti memberikan catatan kecil berwarna kuning atau menyampaikan ungkapan tulus, bisa membuat pasangan merasa dihargai.

Namun, tunjukkan kasih sayang secara wajar dan hindari pernyataan spontan yang belum benar-benar dipertimbangkan. Tingkat harmoni yang tinggi mendukung hubungan agar terhindar dari konflik berkepanjangan.

Kebijaksanaan sebesar 60 persen mengingatkan Anda untuk memahami situasi sebelum membuat komitmen, sementara keberanian 77 persen membantu mengungkapkan perasaan dengan lebih terbuka.

Arah utara menjadi simbol awal baru. Anda bisa merencanakan perjalanan santai bersama pasangan sebagai bentuk kebersamaan sekaligus kesempatan mempererat hubungan.

Karier dan Pekerjaan

Ketelitian menjadi hal utama dalam menyelesaikan pekerjaan Shio Babi. Jika menghadapi proyek besar, cobalah membaginya menjadi tiga tahapan sesuai simbol angka keberuntungan hari ini.

Sebelum menjalankan inisiatif baru, periksa kembali seluruh detail dan pastikan risiko telah diperhitungkan. Sentuhan warna kuning di ruang kerja dipercaya membantu menjaga fokus dan optimisme.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Babi Besok Minggu 1 November 2026: Hubungan Makin Harmonis, Keuangan Harus Lebih Cermat - Image
Zodiak

Ramalan Shio Babi Besok Minggu 1 November 2026: Hubungan Makin Harmonis, Keuangan Harus Lebih Cermat

Minggu, 1 November 2026 | 03.49 WIB

Prediksi Shio Babi 27 November 2026: Peluang Rezeki Terbuka, Tetap Bijak Mengambil Langkah! - Image
Zodiak

Prediksi Shio Babi 27 November 2026: Peluang Rezeki Terbuka, Tetap Bijak Mengambil Langkah!

Minggu, 1 November 2026 | 03.04 WIB

Ramalan Shio Babi Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Harmoni 94 Persen, Saatnya Memperkuat Hubungan - Image
Zodiak

Ramalan Shio Babi Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Harmoni 94 Persen, Saatnya Memperkuat Hubungan

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 02.52 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

5

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

6

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

10

Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore