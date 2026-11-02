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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 2 November 2026 | 21.32 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok Selasa 3 November 2026: Utamakan Kehati-hatian dan Kekuatan Kerja Sama

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Ilustrasi Shio Anjing (magnific/tartila)

JawaPos.com - Shio Anjing diperkirakan menjalani hari dengan dorongan untuk lebih berhati-hati dan mengandalkan rutinitas yang sudah teruji.

Sifat loyal membuat Anda ingin melindungi hal-hal penting, meski keinginan untuk mengambil langkah lebih besar mungkin terasa cukup berat.

Percayai intuisi, tetapi tetap periksa rencana bersama kolega yang dapat diandalkan sebelum menentukan pilihan.

Warna merah dan arah timur dipercaya membantu menjaga fokus. Sementara itu, angka dua menjadi simbol bahwa kemitraan serta dukungan sederhana dapat membawa hasil yang lebih baik.

Dilansir dari laman The Astro Scope, berikut ini adalah ramalan lengkap Shio Anjing di berbagai aspek hidup.

Cinta dan Hubungan

Kejujuran Shio Anjing dapat menjadi sumber ketenangan bagi pasangan atau seseorang yang membutuhkan dukungan.

Percakapan sederhana mungkin membuka persoalan yang selama ini tersembunyi. Karena itu, dengarkan dengan saksama sebelum memberikan penilaian.

Jika muncul keinginan untuk melampaui batas dalam hubungan, berhentilah sejenak dan pertimbangkan sudut pandang lain.

Warna merah dapat melambangkan kehangatan, sementara berjalan ke arah timur menjadi pengingat untuk menjaga suasana tetap positif.

Perhatian yang diberikan sebaiknya tidak berubah menjadi sikap terlalu protektif. Berikan ruang bagi pasangan agar hubungan tetap sehat dan semakin kuat.

Karier dan Pekerjaan

Tugas yang membutuhkan ketelitian menjadi pilihan yang sesuai bagi Shio Anjing hari ini. Pekerjaan seperti evaluasi, audit, atau perbaikan sistem dapat diselesaikan dengan lebih terarah apabila Anda tetap mengandalkan rutinitas.

Hindari memulai inisiatif berisiko tinggi tanpa persiapan matang, serta jangan menjadikan gosip sebagai cara untuk mencapai tujuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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