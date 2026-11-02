Ramalan Shio Tikus Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Tikus Minggu ini 2 - 8 November 2026 / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Shio Tikus dikenal cerdik dan lincah, lalu Minggu ini sifat itu akan diuji dalam banyak hal.
Ramalan untuk periode 2 sampai 8 November 2026 menyoroti keuangan, kesehatan, karier, dan percintaan secara lengkap.
Pada pekan ini, energi keberuntungan disebut sedang tinggi sehingga banyak peluang baru terbuka lebar bagi kamu.
Namun, kamu tetap perlu bersikap tenang agar tidak terjebak keputusan tergesa-gesa yang bisa merugikan diri sendiri.
Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus Minggu Ini 2 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Energi keberuntungan sedang kuat, sehingga arus keuangan kamu cenderung bergerak ke arah yang menguntungkan pekan ini.
Pesona dan kemampuan bernegosiasi bisa membantumu mendapatkan syarat yang lebih baik dalam urusan transaksi maupun kesepakatan.
Meski begitu, waspadai rasa terlalu percaya diri yang dapat membuat kamu lengah saat mengambil keputusan uang.
Warna emas melambangkan nilai, jadi catat pengeluaran yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi kehidupan kamu sehari-hari.
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Jawa Pos
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