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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 2 November 2026 | 23.24 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Selasa, 3 November 2026: Asmara dan Karier Butuh Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Selasa, 3 November 2026, menghadirkan sejumlah hal yang berkaitan dengan hubungan pribadi, kestabilan keuangan, perkembangan karier, dan kesehatan.

Capricorn mungkin akan lebih banyak memikirkan perasaan serta hubungan dengan orang-orang terdekat, terutama ketika muncul situasi yang membuat mereka perlu memahami sudut pandang orang lain.

Di tengah kesibukan dan tanggung jawab yang terus berjalan, Capricorn juga perlu menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan, tetapi juga kemampuan menjaga keseimbangan hidup.

Urusan keuangan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai hasil yang diharapkan, sehingga kesabaran menjadi salah satu hal penting dalam mengambil keputusan.

Sementara itu, kehidupan asmara mengajak Capricorn untuk lebih memahami perasaan sendiri sebelum menentukan sikap terhadap pasangan atau seseorang yang mulai menarik perhatian.

Dalam pekerjaan, kepercayaan terhadap kemampuan diri perlu dipertahankan, meskipun ada beberapa hal yang belum berjalan sesuai rencana.

Capricorn juga sebaiknya tidak mengabaikan kondisi tubuh hanya karena ingin memenuhi seluruh kewajiban yang ada.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Selasa, 3 November 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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