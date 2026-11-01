Nasib Berubah Drastis, 5 Weton Ini Dipercaya Bakal Kebanjiran Rezeki di Penghujung Tahun

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik, terutama dalam hal keuangan dan kesejahteraan keluarga. Setelah melewati berbagai kesulitan dan perjuangan, datangnya keberuntungan sering dianggap sebagai harapan baru untuk mengubah keadaan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai peluang memperoleh kemakmuran setelah melewati masa penuh tantangan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya akan mengalami perubahan positif dalam urusan rezeki menjelang akhir tahun. Mereka digambarkan berpeluang mendapatkan kemudahan finansial, kesempatan baru, hingga hasil manis dari usaha yang selama ini diperjuangkan.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut lima weton yang menurut ramalan Primbon Jawa dipercaya bakal dihampiri keberuntungan dan kehidupan lebih sejahtera.

1. Jumat Kliwon – Dipercaya Memiliki Aura Pembawa Keberuntungan

Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang sering dikaitkan dengan karisma dan daya tarik pribadi yang kuat. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan membangun hubungan baik sehingga lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter tersebut sering dihubungkan dengan terbukanya berbagai kesempatan dalam kehidupan, termasuk urusan pekerjaan dan keuangan.

Menjelang akhir tahun, Jumat Kliwon diramalkan memasuki periode yang membawa perubahan positif. Usaha yang sebelumnya belum menunjukkan perkembangan bisa mulai menghasilkan, sementara peluang pekerjaan maupun proyek baru berpotensi memberikan tambahan pemasukan.

Kesempatan yang datang secara tidak terduga juga dipercaya menjadi jalan bagi mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi.