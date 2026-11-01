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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 02.55 WIB

Rezeki Lancar dan Karisma Kuat, Inilah 5 Weton yang Disebut Bernaung di Bawah Ratu Kencana

Weton ratu kencana yang dikaruniai pesona awet muda dan kekayaan berlimpah - Image

Weton ratu kencana yang dikaruniai pesona awet muda dan kekayaan berlimpah

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam tradisi primbon Jawa adalah Ratu Kencana. Sebutan ini sering dihubungkan dengan kemuliaan, pesona, kewibawaan, serta kemakmuran dalam kehidupan.

Orang yang dipercaya berada dalam naungan Ratu Kencana konon mempunyai daya tarik tersendiri. Bukan hanya dikenal karena pembawaannya yang menyenangkan, mereka juga diyakini memiliki aura positif yang membuat orang lain merasa nyaman.

Selain itu, Ratu Kencana sering digambarkan sebagai simbol kehidupan yang penuh keberkahan. Tidak mengherankan jika weton tertentu dikaitkan dengan kemudahan memperoleh rezeki, hubungan sosial yang harmonis, hingga peluang mencapai kesejahteraan.

Dilansir dari akun YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat lima weton yang dipercaya berada dalam naungan Ratu Kencana dan memiliki pesona serta keberuntungan istimewa.

Berikut lima weton tersebut beserta karakter yang dipercaya menyertainya.

1. Selasa Wage – Pembawa Ketenangan dengan Pesona Tersembunyi

Pemilik weton Selasa Wage dikenal memiliki karakter yang cenderung kalem dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Mereka lebih nyaman menjalani kehidupan dengan sederhana tanpa perlu memperlihatkan kelebihan kepada banyak orang.

Meski terlihat pendiam, kehadiran mereka sering memberikan rasa nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Sikap yang tenang membuat Selasa Wage dipercaya sebagai pribadi yang mudah mendapatkan kepercayaan.

Dalam tradisi primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan naungan Ratu Kencana yang melambangkan perlindungan batin dan daya tarik tersembunyi.

Mereka juga digambarkan mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai kalangan. Ketika terjadi perselisihan, Selasa Wage cenderung memilih menjadi penengah daripada memperkeruh keadaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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