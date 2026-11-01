Tak Disangka, 5 Shio Ini Diprediksi Bakal Mendapat Tawaran Pekerjaan Bergaji Tinggi

JawaPos.com – Memiliki pekerjaan dengan penghasilan besar tentu menjadi impian banyak orang. Selain memberikan kestabilan ekonomi, kesempatan berkarier di tempat yang lebih baik juga dapat membuka jalan menuju kehidupan yang semakin sejahtera.

Dalam astrologi Tionghoa, peruntungan seseorang sering dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan gambaran keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan serta keuangan.

Ada beberapa shio yang dalam ramalan tertentu digambarkan sedang berada dalam fase positif. Mereka disebut-sebut berpeluang memperoleh kesempatan karier baru, mendapatkan kenaikan jabatan, hingga menerima tawaran pekerjaan dengan penghasilan lebih menjanjikan.

Perjalanan menuju kesuksesan tersebut tentu tidak terlepas dari usaha, kemampuan, dan ketekunan yang selama ini dibangun.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diprediksi memiliki peruntungan karier menarik dan berpeluang mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar. Berikut daftarnya.

1. Shio Naga, Kesempatan Karier Besar Mulai Berdatangan Pemilik Shio Naga dikenal dalam astrologi Tionghoa memiliki karakter penuh percaya diri, berani mengambil keputusan, dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat.

Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu modal penting untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dalam dunia pekerjaan.

Dalam ramalan peruntungan, Shio Naga digambarkan berpeluang mendapatkan perhatian dari orang-orang yang memiliki pengaruh dalam lingkungan profesional.

Kemampuan yang selama ini ditunjukkan bisa membuka kesempatan baru, termasuk tawaran pekerjaan dengan tanggung jawab lebih besar dan penghasilan yang lebih menjanjikan.