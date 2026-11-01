7 Weton Pembawa Hoki, Primbon Jawa Sebut Pintu Kekayaan Segera Terbuka Lebar

seseorang yang arus rezekinya segera tiba. (Freepik/freepik)
JawaPos.com – Kepercayaan mengenai weton masih menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Perhitungan hari kelahiran yang memadukan hari biasa dengan pasaran Jawa ini kerap digunakan untuk membaca watak, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap kombinasi weton memiliki karakter dan nilai neptu tersendiri. Angka tersebut kemudian ditafsirkan untuk menggambarkan berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pekerjaan, hubungan sosial, dan kondisi finansial.
Tidak sedikit masyarakat yang meyakini bahwa beberapa weton mempunyai perlambang keberuntungan serta kemudahan dalam memperoleh rezeki. Bahkan, ada kombinasi hari kelahiran yang dipercaya memiliki potensi menjalani kehidupan lebih makmur berkat karakter dan peruntungan yang menyertainya.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai peruntungan rezeki istimewa menurut penafsiran Primbon Jawa. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.
Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai hubungan erat dengan keberkahan dan kemudahan dalam urusan penghidupan.
Orang yang lahir pada kombinasi ini kerap digambarkan memiliki pembawaan lembut, senang membantu, serta mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain.
Dalam penafsiran Primbon Jawa, Jumat Legi dikaitkan dengan simbol kemakmuran dan datangnya keberuntungan yang tidak selalu bisa diperkirakan.
Peruntungan tersebut dipercaya dapat muncul melalui berbagai jalan, mulai dari perkembangan usaha, kesempatan pekerjaan, hingga peluang finansial yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Pemilik weton Rabu Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kecerdasan dan kemampuan membaca keadaan.
Mereka dipercaya cukup peka dalam melihat kesempatan, terutama ketika berhadapan dengan persoalan pekerjaan maupun bisnis.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022