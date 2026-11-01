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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Senin, 2 November 2026 | 01.43 WIB

7 Weton Pembawa Hoki, Primbon Jawa Sebut Pintu Kekayaan Segera Terbuka Lebar

seseorang yang arus rezekinya segera tiba. (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang arus rezekinya segera tiba. (Freepik/freepik)

JawaPos.com – Kepercayaan mengenai weton masih menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Perhitungan hari kelahiran yang memadukan hari biasa dengan pasaran Jawa ini kerap digunakan untuk membaca watak, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap kombinasi weton memiliki karakter dan nilai neptu tersendiri. Angka tersebut kemudian ditafsirkan untuk menggambarkan berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pekerjaan, hubungan sosial, dan kondisi finansial.

Tidak sedikit masyarakat yang meyakini bahwa beberapa weton mempunyai perlambang keberuntungan serta kemudahan dalam memperoleh rezeki. Bahkan, ada kombinasi hari kelahiran yang dipercaya memiliki potensi menjalani kehidupan lebih makmur berkat karakter dan peruntungan yang menyertainya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai peruntungan rezeki istimewa menurut penafsiran Primbon Jawa. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

1. Jumat Legi, Dipercaya Memiliki Jalan Rezeki yang Terbuka

Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai hubungan erat dengan keberkahan dan kemudahan dalam urusan penghidupan.

Orang yang lahir pada kombinasi ini kerap digambarkan memiliki pembawaan lembut, senang membantu, serta mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, Jumat Legi dikaitkan dengan simbol kemakmuran dan datangnya keberuntungan yang tidak selalu bisa diperkirakan.

Peruntungan tersebut dipercaya dapat muncul melalui berbagai jalan, mulai dari perkembangan usaha, kesempatan pekerjaan, hingga peluang finansial yang sebelumnya tidak terpikirkan.

2. Rabu Kliwon, Punya Naluri Kuat dalam Melihat Peluang

Pemilik weton Rabu Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kecerdasan dan kemampuan membaca keadaan.

Mereka dipercaya cukup peka dalam melihat kesempatan, terutama ketika berhadapan dengan persoalan pekerjaan maupun bisnis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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