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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Senin, 2 November 2026 | 01.32 WIB

Sejak Lahir Dinaungi Keberuntungan! 5 Weton Ini Disebut Kesayangan Eyang Semar Menurut Primbon Jawa

seseorang yang tak mungkin dicampakkan harta. (Freepik/kremen) - Image

seseorang yang tak mungkin dicampakkan harta. (Freepik/kremen)

JawaPos.com – Masyarakat Jawa masih mengenal weton sebagai salah satu bagian penting dalam tradisi yang berkaitan dengan perhitungan karakter, perjalanan hidup, hingga ramalan rezeki seseorang.

Weton merupakan gabungan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa yang dipercaya menyimpan makna tersendiri. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi tersebut kerap dihubungkan dengan watak, keberuntungan, serta peluang seseorang dalam menjalani kehidupan.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki keistimewaan karena dipercaya selalu mendapatkan kemudahan dalam urusan rezeki.

Bahkan, lima weton tertentu sering dikaitkan dengan sebutan anak emas Eyang Semar, sosok yang dalam kisah pewayangan Jawa dikenal sebagai lambang kebijaksanaan, kesederhanaan, dan perlindungan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dan tidak mudah mengalami kesulitan dalam mencari rezeki menurut Primbon Jawa.

Lantas, weton apa saja yang dimaksud? Berikut penjelasannya.

1. Jumat Legi – Memiliki Hati Tulus dan Mudah Mendapat Pertolongan

Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai keistimewaan dalam urusan keberuntungan.

Pemilik weton ini dikenal memiliki kepribadian lembut, penyabar, serta senang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Sifat dermawan dan ketulusan yang mereka miliki membuatnya mudah mendapatkan simpati dari lingkungan sekitar.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Jumat Legi juga dikaitkan dengan perpaduan energi yang mampu menarik berbagai peluang baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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