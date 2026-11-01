Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 00.39 WIB

Introvert Banget, Ini 5 Zodiak Suka Menyendiri Menurut Astrologi, Kepribadian Kamu yang Mana?

Zodiak suka menyendiri dengan kepribadian introvert menurut astrologi. (Magnific) - Image

Zodiak suka menyendiri dengan kepribadian introvert menurut astrologi. (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak yang suka menyendiri ternyata cukup banyak jumlahnya dalam dunia astrologi.

Menurut psikologi, manusia terbagi menjadi ekstrovert, introvert, dan ambivert, dengan ambivert sebagai kelompok yang paling banyak.

Meski begitu, bintsng ini memiliki kepribadian yang lebih introvert dan justru berkembang baik dalam kesunyian.

Mereka tidak bermaksud bersikap kejam, melainkan hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menenangkan diri dan mencerna pikirannya.

Dilansir dari laman YourTango pada, berikut lims zodiak suka menyendiri dengan kepribadian introvert menurut astrologi.

1. Scorpio

Scorpio dikenal sebagai zodiak paling misterius dan mudah merasa terganggu oleh sikap dan ulah orang lain di sekitarnya.

Menurut astrolog Atheana Ritchie, zodiak ini lebih suka dibiarkan sendiri agar tidak perlu membagikan informasi kepada siapa pun.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Pemalu atau Antisosial, Ini 7 Ciri Orang dengan Kepribadian Introvert - Image
Kepribadian

Bukan Pemalu atau Antisosial, Ini 7 Ciri Orang dengan Kepribadian Introvert

Senin, 2 November 2026 | 00.31 WIB

6 Zodiak dengan Kepribadian Paling Introvert Menurut Astrologi, Kamu Termasuk yang Mana? - Image
Zodiak

6 Zodiak dengan Kepribadian Paling Introvert Menurut Astrologi, Kamu Termasuk yang Mana?

Senin, 2 November 2026 | 00.19 WIB

Dibalik Jiwa Pesta: Sisi Lain Ekstrovert yang Berjuang Melawan Kecemasan Sosial - Image
Kepribadian

Dibalik Jiwa Pesta: Sisi Lain Ekstrovert yang Berjuang Melawan Kecemasan Sosial

Minggu, 1 November 2026 | 04.48 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore