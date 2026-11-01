Introvert Banget, Ini 5 Zodiak Suka Menyendiri Menurut Astrologi, Kepribadian Kamu yang Mana?

JawaPos.com – Zodiak yang suka menyendiri ternyata cukup banyak jumlahnya dalam dunia astrologi.

Menurut psikologi, manusia terbagi menjadi ekstrovert, introvert, dan ambivert, dengan ambivert sebagai kelompok yang paling banyak.

Meski begitu, bintsng ini memiliki kepribadian yang lebih introvert dan justru berkembang baik dalam kesunyian.

Mereka tidak bermaksud bersikap kejam, melainkan hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menenangkan diri dan mencerna pikirannya.

Dilansir dari laman YourTango pada, berikut lims zodiak suka menyendiri dengan kepribadian introvert menurut astrologi.

1. Scorpio

Scorpio dikenal sebagai zodiak paling misterius dan mudah merasa terganggu oleh sikap dan ulah orang lain di sekitarnya.