6 Zodiak dengan Kepribadian Paling Introvert Menurut Astrologi, Kamu Termasuk yang Mana?

Zodiak dengan kepribadian paling introvert menurut astrologi. (Magnific)
JawaPos.com – Sifat pemalu, pendiam, dan tertutup pada kepribadian seseorang bisa jadi berkaitan dengan zodiak yang tergolong paling introvert dalam astrologi.
Kamus mendefinisikan introvert sebagai orang yang cenderung introspektif dan menikmati waktu sendirian, sehingga mereka tidak bisa disebut antisosial.
Mereka lebih banyak berpikir daripada berbicara, memilih kelompok kecil yang akrab ketimbang pesta besar, dan memulihkan energi dalam suasana sunyi.
Menurut astrologi, tingkat introvert pada kepribadian ini mungkin sudah ditentukan zodiak, dan enam di antaranya paling suka menjauh dari keramaian.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (1/11), berikut enam zodiak dengan kepribadian paling introvert menurut astrologi.
1. Aquarius, pendiam dengan perasaan yang kuat
Aquarius lahir pada rentang 20 Januari sampai 18 Februari dan dikenal sebagai zodiak yang cenderung pemalu serta pendiam.
Mereka tidak suka dikelilingi banyak orang dan hanya membiarkan keluarga dekat maupun sahabat karib masuk ke lingkaran pergaulannya.
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