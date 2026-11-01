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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 2 November 2026 | 02.30 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok Senin 2 November 2026: Peluang Baru Terbuka, Keuangan Lebih Stabil

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/zaie)

JawaPos.com - Shio Anjing diprediksi mulai menemukan dorongan untuk meninggalkan kebiasaan lama yang selama ini menghambat perkembangan.

Sifat jujur dan setia menjadi modal penting untuk menghadapi perubahan, termasuk menyelesaikan persoalan yang belum tuntas.

Meski demikian, Anda perlu memadukan keberanian dengan kesabaran agar setiap keputusan memberikan hasil yang baik.

Angka 2 menjadi simbol keseimbangan antara usaha dan ketekunan. Sementara itu, warna merah dipercaya membawa semangat serta meningkatkan kepercayaan diri.

Menutup berbagai urusan yang sudah tidak relevan dapat menjadi langkah awal untuk membuka peluang baru, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Mari simak ramalan lengkap Shio Anjing Senin 2 November 2026 seperti dilansir dari laman The Astro Scope.

Cinta dan Hubungan

Hubungan asmara Shio Anjing membutuhkan kehangatan dan komunikasi yang terbuka. Nuansa merah dapat menjadi simbol semangat untuk mempererat kedekatan dengan pasangan maupun orang-orang terdekat.

Naluri protektif yang kuat juga membuat Anda lebih peka terhadap kebutuhan orang yang disayangi.

Namun, kesetiaan tidak harus ditunjukkan dengan sikap terlalu mengendalikan atau selalu ingin membela diri. Hindari konfrontasi di depan banyak orang karena tindakan tersebut berisiko melukai perasaan dan merusak kepercayaan.

Angka 2 mengingatkan bahwa hubungan yang sehat dibangun melalui kerja sama dua pihak. Berikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan pendapat agar persoalan lama dapat diselesaikan dengan lebih bijaksana.

Karier dan Pekerjaan

Dalam urusan pekerjaan, Shio Anjing berpeluang menemukan cara baru untuk mengatasi rutinitas yang selama ini kurang efektif.

Arah timur menjadi simbol perspektif segar yang dapat membantu Anda melihat persoalan dari sudut pandang berbeda. Sifat adil dan bertanggung jawab juga mendukung kemampuan Anda dalam menyelesaikan masalah.

Editor: Novia Tri Astuti
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