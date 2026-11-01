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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 2 November 2026 | 02.15 WIB

Ramalan Shio Ular Besok Senin 2 November 2026: Saatnya Mengakhiri Kebiasaan Lama dan Menata Keuangan

Ilustrasi Shio Ular (magnific/zaie) - Image

Ilustrasi Shio Ular (magnific/zaie)

JawaPos.com - Shio Ular diprediksi memasuki fase yang tepat untuk mengevaluasi berbagai hal dalam kehidupan.

Sejumlah kebiasaan, hubungan, atau aktivitas yang sudah tidak memberikan manfaat sebaiknya mulai dipertimbangkan kembali.

Kemampuan berpikir mendalam dan intuisi yang kuat dapat membantu menentukan mana yang perlu dipertahankan dan mana yang sudah waktunya dilepaskan.

Tingkat keharmonisan yang tinggi memberikan gambaran suasana yang cukup mendukung untuk melakukan perubahan. Meski demikian, Shio Ular sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan besar.

Angka keberuntungan 6 mengingatkan pentingnya mempertimbangkan setiap kemungkinan sebelum mengakhiri suatu urusan.

Warna hitam melambangkan ketegasan dan fokus, sedangkan arah barat menjadi simbol untuk menentukan langkah secara lebih terarah.

Berikut ramalan Shio Ular pada Senin 2 November 2026 selengkapnya seperti dilansir dari The Astro Scope.

Cinta dan Hubungan Shio Ular

Editor: Novia Tri Astuti
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