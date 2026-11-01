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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 2 November 2026 | 02.00 WIB

Ramalan Shio Tikus Besok Senin 2 November 2026: Saatnya Mengubah Kebiasaan Lama

Ilustrasi Shio Tikus (magnific/zaie) - Image

Ilustrasi Shio Tikus (magnific/zaie)

JawaPos.com - Shio Tikus memiliki kesempatan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan dengan meninggalkan kebiasaan lama yang sudah tidak memberikan manfaat.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi diri, mengenali pola yang perlu diubah, serta menentukan langkah baru demi perkembangan di masa mendatang.

Dalam menghadapi persoalan, pemilik Shio Tikus disarankan untuk mengutamakan sikap bijaksana dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Percakapan yang awalnya terasa sulit dapat berjalan lebih baik apabila disampaikan dengan tenang dan penuh pengertian.

Meski keberanian untuk melakukan perubahan sedang tumbuh, jangan sampai keputusan spontan justru menghilangkan sesuatu yang masih memiliki nilai penting.

Untuk ramalan Shio Tikus secara lebih lengkap, berikut ini penjelasannya dilansir dari laman The Astro Scope.

Cinta dan Hubungan Shio Tikus

Dalam urusan asmara, pesona Shio Tikus berpotensi menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Namun, keinginan untuk mendapatkan sesuatu lebih dari yang seharusnya perlu dikendalikan agar tidak memicu kesalahpahaman.

Editor: Novia Tri Astuti
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