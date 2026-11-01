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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 03.06 WIB

Ramalan Shio Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio minggu ini 2 sampai 8 November 2026. (Magnific) - Image

Ramalan Shio minggu ini 2 sampai 8 November 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Shio selalu menarik dibahas, dan ramalan Minggu Ini memberi gambaran peluang serta tantangan yang menanti.

Periode ini berada di pekan keempat bulan Anjing, tepatnya pada tanggal 2 sampai 8 November 2026 mendatang.

Unsur Tanah Yang pada bulan ini memengaruhi kesehatan, pekerjaan, keuangan, hubungan, dan suasana hati setiap orang.

Enam shio pertama, yaitu Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, dan Ular, mendapat ulasan lengkap di bawah.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Minggu (1/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular untuk minggu ini 2 sampai 8 November 2026.

1. Tikus

Pekan keempat bulan Anjing membawa kejadian tak terduga, salah satunya bertemu kenalan lama yang hilang kontak.

Mulailah hidup sehat sejak awal pekan, misalnya dengan senam qigong yang hemat tenaga tetapi efektif menyembuhkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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