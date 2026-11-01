Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 23.06 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin, 2 November 2026: Karier Menanjak, Keuangan Butuh Kesabaran

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Senin, 2 November 2026, menyoroti keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan, kestabilan keuangan, dan kebutuhan menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat.

Memasuki awal pekan, Capricorn mungkin memiliki sejumlah target yang ingin dicapai, terutama berkaitan dengan perkembangan karier dan rencana finansial yang telah disusun sebelumnya.

Sebagai zodiak yang dikenal disiplin, realistis, dan berorientasi pada tujuan, kamu cenderung berusaha menyelesaikan tanggung jawab sebaik mungkin meskipun harus menghadapi berbagai tantangan.

Sikap tersebut dapat membantumu tetap fokus, tetapi jangan sampai keinginan untuk mencapai hasil sempurna membuatmu mengabaikan kondisi fisik maupun kebutuhan emosional.

Dalam urusan pekerjaan, kesabaran dan kemampuan menentukan prioritas akan membantu menghadapi situasi yang belum berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, keuangan membutuhkan pertimbangan matang, terutama apabila ada transaksi yang mengalami keterlambatan atau tawaran investasi yang terlihat menjanjikan.

Kehidupan asmara juga perlu mendapatkan perhatian agar kesibukan tidak membuat pasangan atau orang terdekat merasa kurang dihargai.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Senin, 2 November 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Besok Senin, 2 November 2026: Rezeki Menjanjikan, Karier Butuh Persiapan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Senin, 2 November 2026: Rezeki Menjanjikan, Karier Butuh Persiapan

Minggu, 1 November 2026 | 23.33 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Senin, 2 November 2026: Asmara Menghangat, Keputusan Karier Perlu Waktu - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Senin, 2 November 2026: Asmara Menghangat, Keputusan Karier Perlu Waktu

Minggu, 1 November 2026 | 23.30 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Senin, 2 November 2026: Keuangan Diuji, Ide Kreatif Buka Jalan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Senin, 2 November 2026: Keuangan Diuji, Ide Kreatif Buka Jalan

Minggu, 1 November 2026 | 23.27 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore