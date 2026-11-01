Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 22.48 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 2 November 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi Zodiak (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak (freepik)

JawaPos.com - Memasuki awal pekan sekaligus hari kedua bulan November 2026, sejumlah zodiak diperkirakan memiliki peluang untuk menikmati suasana yang lebih positif. 

Ada yang berpotensi tampil percaya diri, memperoleh perhatian dalam pekerjaan, atau menemukan kesempatan baru melalui hubungan sosial. 

Namun, beberapa zodiak lainnya mungkin perlu lebih berhati-hati dalam mengelola emosi, menjaga komunikasi, dan menentukan prioritas.

Ramalan zodiak besok, Senin, 2 November 2026, menarik untuk disimak karena setiap tanda memiliki tema astrologi yang berbeda. 

Dalam pembacaan astrologi harian, posisi Bulan di Leo dikaitkan dengan keberanian, kreativitas, ekspresi diri, serta dorongan untuk mengembangkan potensi. 

Aspek ini dapat menjadi simbol semangat baru, meskipun tetap perlu diimbangi dengan pertimbangan yang matang.

 

Lantas, siapa yang menempati posisi pertama dalam daftar zodiak paling beruntung besok? 

Simak urutan lengkap 12 zodiak pada 2 November 2026 berikut, beserta gambaran asmara, karier, dan keuangan yang dilansir dari Astrology.com. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Minggu 1 November 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Minggu 1 November 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.36 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Sabtu 31 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Sabtu 31 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23.12 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Jumat 30 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Jumat 30 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23.50 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore