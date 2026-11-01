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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 22.15 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok, Senin 2 November 2026: Kesetiaan Membuka Jalan Keberuntungan

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Ramalan shio Anjing besok, Senin 2 November 2026, membawa gambaran tentang peluang baru, hubungan yang semakin harmonis, serta kesempatan untuk memperkuat kestabilan hidup.

Pemilik shio Anjing dikenal memiliki karakter setia, jujur, bertanggung jawab, dan selalu berusaha menjaga kepercayaan orang-orang di sekitarnya.

Karakter tersebut dapat menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai situasi, baik dalam urusan asmara, keuangan, karier, maupun kesehatan.

Memasuki Senin, 2 November 2026, shio Anjing diperkirakan perlu mengandalkan ketenangan dan keteguhan hati ketika mengambil keputusan.

Ada peluang untuk mempererat hubungan dengan orang terdekat, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, serta menata kembali rencana keuangan agar lebih terarah.

Namun, sikap terlalu khawatir atau sulit menerima pandangan berbeda sebaiknya tidak dibiarkan menghambat langkah.

Tahun 2026 yang berada dalam naungan Kuda Api juga digambarkan cukup selaras dengan karakter shio Anjing, sehingga kerja sama, hubungan yang dapat dipercaya, dan keberanian mengambil tanggung jawab berpotensi membawa kemajuan.

Dilansir dari Astrology.com, energi tahun Kuda Api mendukung shio Anjing untuk bergerak lebih percaya diri, membangun koneksi yang kuat, dan memanfaatkan peluang yang hadir melalui kerja sama.

Editor: Novia Tri Astuti
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