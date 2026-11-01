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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 1 November 2026 | 20.24 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin perlu meningkatkan ketegasan dalam situasi sulit. Karena Hal itu memunculkan sisi reflektif gemini. Gemini mungkin menyadari bahwa cenderung pasif atau agresif. 

Jadi, cobalah bergerak di jalan tengah dan mengidentifikasi cara untuk bersikap tegas. Taktik ini akan memberikan hasil yang luar biasa dan menjauhkan gemini dari situasi sulit.

Zodiak cancer sebaiknya tidak kehilangan kendali diri dan menghindari segala bentuk argumen, karena hal itu hanya akan mengakibatkan stres dan keputusasaan. 

Argumen yang jelas dan koheren, akan membantu orang lain memahami cancer lebih baik. Meskipun demikian, hari ini juga merupakan hari yang baik untuk memulai usaha baru atau mengerjakan proyek baru.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Minggu, 1 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini sebaiknya mengendalikan reaksi terhadap pasangan dan tidak bersikap agresif. Terkait karir, atasan mungkin memutuskan untuk memberi bonus atau promosi secara tiba-tiba.

Sementara itu, mengemudilah dengan sangat hati-hati untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Terkait keuangan, teruslah bekerja keras, karena tren keuangan gemini saat ini sedang meningkat.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini perlu memahami perbedaan antara bersikap tegas dan agresif. Gemini mungkin cenderung bersikap agresif, jadi cobalah mengendalikan reaksimu terhadap orang lain, terutama pasangan. Bersikap agresif tidak akan memberi gemini apa yang diinginkan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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