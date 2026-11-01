Ramalan Zodiak Virgo 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika seorang teman atau kenalan zodiak virgo yang kurang pengetahuan memberi nasihat tentang keuangan atau investasi hari ini, jangan ikuti. Mengikuti arahan orang yang tidak berpengetahuan ini bisa berakibat fatal.

Partisipasi dalam kegiatan kelompok juga tidak disarankan. Kegiatan tersebut bisa menjadi tidak terkendali, dan virgo bisa berakhir di tengah kerumunan yang saling melempar amarah. Hari ini adalah hari yang tepat untuk tinggal di rumah saja dan menyelesaikan proyek sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 1 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Kehadiran pasangan memungkinkan zodiak virgo mengembangkan perasaan positif tentang kehidupan. Mengenai karir, bersiaplah karena virgo mungkin akan memperoleh kenaikan gaji, promosi, atau posisi yang bagus.

Sementara itu, jangan melakukan aktivitas yang membutuhkan kerja fisik berat untuk menghindari cedera. Terkait keuangan, menjalin kemitraan akan membuat virgo mengalami peningkatan omset keuangan.

Cinta Virgo

Suasana hati yang baik dan sikap penuh perhatian, akan membuat kehidupan romantis virgo terasa sangat bahagia hari ini. Kehadiran pasangan memungkinkan virgo menikmati keajaiban cinta. Lebih jauh lagi, hal itu juga akan membantu virgo mengembangkan perasaan positif tentang kehidupan.

Karir Virgo