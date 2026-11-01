Ramalan Zodiak Virgo 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Jika seorang teman atau kenalan zodiak virgo yang kurang pengetahuan memberi nasihat tentang keuangan atau investasi hari ini, jangan ikuti. Mengikuti arahan orang yang tidak berpengetahuan ini bisa berakibat fatal.
Partisipasi dalam kegiatan kelompok juga tidak disarankan. Kegiatan tersebut bisa menjadi tidak terkendali, dan virgo bisa berakhir di tengah kerumunan yang saling melempar amarah. Hari ini adalah hari yang tepat untuk tinggal di rumah saja dan menyelesaikan proyek sendiri.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 1 November 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Kehadiran pasangan memungkinkan zodiak virgo mengembangkan perasaan positif tentang kehidupan. Mengenai karir, bersiaplah karena virgo mungkin akan memperoleh kenaikan gaji, promosi, atau posisi yang bagus.
Sementara itu, jangan melakukan aktivitas yang membutuhkan kerja fisik berat untuk menghindari cedera. Terkait keuangan, menjalin kemitraan akan membuat virgo mengalami peningkatan omset keuangan.
Cinta Virgo
Suasana hati yang baik dan sikap penuh perhatian, akan membuat kehidupan romantis virgo terasa sangat bahagia hari ini. Kehadiran pasangan memungkinkan virgo menikmati keajaiban cinta. Lebih jauh lagi, hal itu juga akan membantu virgo mengembangkan perasaan positif tentang kehidupan.
Karir Virgo
Tetaplah waspada karena virgo mungkin akan mendapatkan kenaikan gaji, promosi, atau posisi yang bagus. Virgo akan sukses jika mampu untuk tetap fokus. Jika sedang menunggu kabar dari luar negeri, virgo mungkin akan mendapatkan apa yang diharapkan hari ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022