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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 1 November 2026 | 20.19 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Energi zodiak cancer sangat tinggi hari ini. Cancer mungkin ingin keluar dan berolahraga. Hati-hati dan jangan berusaha terlalu keras agar tidak menyebabkan cedera ringan. 

Sementara itu, seseorang yang cancer kenal secara profesional, mungkin sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Cobalah untuk tidak mengganggunya atau cancer bisa terbawa oleh kemarahannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 1 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer sebaiknya menunjukkan penghargaan kepada pasangan dan membuatnya merasa istimewa. Terkait karir, cancer harus manfaatkan semua bakat yang dimiliki untuk mencapai tujuan.

Sementara itu, pertimbangkan untuk menunda perjalanan karena resiko kecelakaan sangat mungkin terjadi. Terkait keuangan, cancer akan menerima keuntungan finansial atau mendapatkan kenaikan gaji dan promosi dalam waktu dekat.

Cinta Cancer

Sebaiknya cancer menunjukkan penghargaan kepada pasangan dengan membuatnya merasa istimewa. Perlu diingat bahwa ketika dipuji, dia akan berkembang, maju, dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih besar.

Sikap kecil dari cancer akan diterima dengan baik. Oleh karena itu, ungkapkan cinta kepada pasangan untuk meningkatkan kualitas hubunganmu.

Karir Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
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