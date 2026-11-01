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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 16.43 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 1 November 2026: Jaga Kondisi Tubuh dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Minggu, 1 November 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan sederhana yang membantu menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu istirahat.

Keinginan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab terkadang membuatmu terlalu fokus pada pekerjaan hingga lupa memperhatikan kondisi tubuh sendiri.

Padahal, menjaga kesehatan bukan hanya tentang menghindari kelelahan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pikiran untuk kembali tenang setelah melewati rutinitas yang padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 1 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai lebih peka terhadap sinyal yang diberikan tubuh ketika aktivitas terasa semakin melelahkan.

Jangan terus memaksakan diri hanya karena masih memiliki sejumlah pekerjaan atau rencana yang belum terselesaikan.

Menyelesaikan tanggung jawab memang penting, tetapi kesehatan tetap perlu ditempatkan sebagai prioritas agar kamu tidak mengalami kelelahan berkepanjangan.

Jika beberapa hari terakhir terasa cukup padat, manfaatkan hari Minggu untuk mengurangi aktivitas yang tidak mendesak.

Editor: Novia Tri Astuti
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