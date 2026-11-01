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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 16.28 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 1 November 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Minggu, 1 November 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui pengaturan aktivitas, pola istirahat, dan kemampuan menjaga kestabilan emosi.

Keinginan untuk menyelesaikan berbagai urusan atau memenuhi harapan orang lain mungkin membuatmu terlalu sibuk hingga lupa memperhatikan kebutuhan diri sendiri.

Padahal, menjaga kesehatan bukan hanya tentang melakukan olahraga atau mengonsumsi makanan bergizi, tetapi juga mengetahui kapan harus berhenti sejenak dan memberikan tubuh kesempatan untuk memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Minggu, 1 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya memanfaatkan hari Minggu untuk menjalani kegiatan dengan ritme yang lebih santai.

Tidak semua urusan harus diselesaikan sekaligus, sehingga kamu perlu memilih aktivitas yang benar-benar penting dan memberikan ruang untuk beristirahat.

Mengatur jadwal dengan lebih bijaksana dapat membantu mengurangi kelelahan akibat terlalu banyak kegiatan dalam waktu bersamaan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas tidur.

Editor: Novia Tri Astuti
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