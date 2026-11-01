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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 12.27 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Minggu, 1 November 2026: Peluang Cuan dari Relasi Lama

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Gemini pada Minggu, 1 November 2026, diperkirakan menghadirkan sejumlah hal menarik yang berkaitan dengan peluang penghasilan dan hubungan dengan orang-orang dari masa lalu.

Percakapan dengan teman lama, mantan rekan kerja, atau seseorang yang pernah menjalin kerja sama bisa membuka wawasan baru mengenai pekerjaan maupun kesempatan mendapatkan pemasukan tambahan.

Namun, kamu tetap perlu bersikap selektif karena tidak semua tawaran yang terlihat menjanjikan benar-benar memberikan keuntungan sesuai harapan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Gemini pada Minggu, 1 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Dalam urusan mencari penghasilan, Gemini berpeluang memperoleh informasi berharga melalui komunikasi dengan lingkungan sekitar.

Seseorang mungkin menyampaikan kabar mengenai pekerjaan tambahan, proyek baru, atau peluang bisnis yang sebelumnya belum pernah kamu pertimbangkan.

Kemampuan Gemini dalam membangun komunikasi dapat menjadi keuntungan ketika harus menjalin hubungan dengan calon rekan kerja maupun mitra usaha.

Meski demikian, jangan langsung menerima setiap ajakan hanya karena hubungan dengan orang yang menawarkan kesempatan tersebut sudah terjalin cukup lama.

Editor: Novia Tri Astuti
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