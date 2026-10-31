Ramalan Shio November 2026: Peluang Finansial dan Keberuntungan Asmara Naga, Ular, Kuda, Kambing

Ilustrasi uang dan cinta. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi shio Naga, liburan atau perjalanan singkat bersama pasangan dapat memperkuat kedekatan dan saling pengertian.

Sementara bagi shio Kambing, pemasukan keuangan tampak kuat namun, pengeluaran dapat meningkat secara signifikan.

Berikut ini ramalan shio dalam urusan keuangan dan percintaan bulan November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Pemilik bisnis mungkin mengalami awal yang sederhana, tetapi kolaborasi di paruh kedua bulan November kemungkinan meningkatkan pertumbuhan.

Secara finansial, periode ini mungkin terasa biasa saja pada awalnya, dengan peningkatan keuntungan yang ditunjukkan seiring berjalannya bulan.